Detenido por difundir imágenes de abuso sexual

Viernes, 7 de noviembre de 2025

Se esperan los resultados de las pericias técnicas de los equipos secuestrados para determinar el alcance de la organización criminal y si existen más miembros locales.

Una investigación por imágenes de abuso sexual de menores por internet llevó a la Justicia a ordenar una serie de allanamientos en la localidad de Sauce donde detuvieron a un sospechoso de ser quien las difundía. La redada simultánea en varias viviendas estuvo a cargo de personal de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Unidad Regional III de Curuzú Cuatiá y permitió además secuestrar una importante cantidad de equipos informáticos que serán sometidos a pericias técnicas para determinar si son la fuente principal desde donde circulaba el material ilegal.



Los procedimientos, encabezados por personal bajo las órdenes del comisario inspector Roberto Ayala, jefe de la DIC de Curuzú Cuatiá, llegaron con varias órdenes de allanamientos emanadas desde la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de la doctora Belén Arrúa. La premisa era dar con el lugar desde donde se distribuían las imágenes y que varias semanas de investigación y ciberpatrullaje habían logrado individualizar.



Según la información oficial, fueron varias las viviendas requisadas, pero en una de ellas, la policía logró dar con el principal sospechoso de cometer este aberrante delito, identificado luego como J. D. Rosales, un hombre mayor de edad que quedó detenido por orden de la justicia y trasladado hacia la ciudad de Curuzú Cuatiá, donde quedó alojado en la sección Alcaidía de la Unidad Regional. En tanto, en las viviendas la policía pudo secuestrar una gran cantidad de equipos informáticos, notebooks, pendrive, teléfonos celulares y algunas tabletas, que fueron puestas a disposición de la justicia, para la realización de las pericias técnicas.



Para los responsables de la investigación, los allanamientos concluyeron con resultados altamente positivos. Durante cada uno de los procedimientos en Sauce, los efectivos de la DIC, y personal de la comisaría local, se contó con la valiosa colaboración de efectivos del Grupo Táctico Operacional, que custodió el trabajo de los investigadores. Allegados al caso también hicieron referencia a la complejidad del caso, teniendo en cuenta el tipo de delito del que se trata. Entre los detalles que deberá resolver la investigación es si los protagonistas de aquellas imágenes que se encargaba de difundir el detenido, además existen menores oriundos de nuestra provincia.



Se espera que en las próximas horas el detenido sea indagado por la justicia y que el ministerio público solicite la prisión preventiva, para poder avanzar con la investigación del caso y determinar los alcances de esta nueva célula criminal. Por el momento hay solo un detenido, aunque no se descarta que tenga nuevas derivaciones. Desde la fuerza de seguridad resaltaron el trabajo realizado para perseguir y detener a pedófilos que asechan a través de la internet y comercializan imágenes de este tipo que afecta directamente a nuestros niños.