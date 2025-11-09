Una Agente Penitenciaria de Corrientes detenida por trata de personas

Viernes, 7 de noviembre de 2025

Las tareas de inteligencia llevaron meses y se detectó la conexión Corrientes-Paso de la Patria. También detuvieron a un hombre e incautaron vehículos y hay próugos.



Durante los operativos, detuvieron a una mujer y también a un hombre e incautaron vehículos. Tareas de inteligencia de agentes de la División Unidad Operativa Federal (Duof) Corrientes estableció que había una red dedicada a la explotación sexual entre la ciudad de Corrientes y Paso de la Patria.



Con los datos concretos, se expuso la situación a la justicia federal que ordenó una serie de procedimientos que se concretaron en las últimas horas.



Se realizaron 7 allanamientos. La banda se dedicaba a captar mujeres destinadas a la explotación sexual.



En la investigación surgió la presunta participación de una mujer del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).



Los operativos se realizaron el último fin de semana y trascendieron en las últimas horas con reservas en algunos detalles de la actividad delictiva para no entorpecer la investigación, que todavía se encuentra en curso.



Un hombre y una mujer quedaron detenidos señalados como líderes de la banda. Secuestraron, celulares, preservativos y vehículos en que se traladaban a las mujeres desde Corrientes a Paso de la Patria. Había una coordinación de días y horarios para los encuentros sexuales en casas alquiladas.



Durante el despliegue de los agentes federales hallaron a una de las chicas que prostituían quedando a cargo del personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.



Por su parte, el SPP, mediante un comunicado, indicó que, a partir de publicaciones en redes sociales, que involucrarían a una oficial de la institución en un caso de trata de personas, se dispuso de inmediato medidas administrativas independientemente de la causa penal abierta.



Se remarcó que la decisión se tomó en consonancia con el compromiso de transparencia, legalidad y el estricto cumplimiento de los derechos humanos y los protocolos internos. La funcionaria está preventivamente apartada de sus funciones.