En el tramo final del año el Concejo se centra en la Tarifaria y en el Presupuesto

Miércoles, 5 de noviembre de 2025

El titular del cuerpo, Marcos Amarilla, habló del trabajo legislativo en la capital para lo que resta de 2025. Para avanzar en proyectos pendientes, se convocaría a extraordinarias.



El presidente del Concejo Deliberante capitalino, Marcos Amarilla, habló ayer sobre el trabajo legislativo para lo que resta del año. En este sentido, confirmó que el próximo 6 de diciembre se tratará el proyecto de actualización tarifaria. Además, estimó que posiblemente haya cambios en la mesa directiva del cuerpo.



El titular del Concejo adelantó que "la tarifaria necesita doble lectura y audiencia pública. Es un pedido del intendente electo (Claudio Polich), al tener estado parlamentario la tarifaria esta semana, estaríamos cerrando la labor legislativa con su tratamiento el 6 de diciembre".



La Tarifaria autoriza a modificar tributos municipales en razón de la situación macroeconómica del país. Dicho cálculo se realiza en función de la evolución de la pauta salarial global municipal y del índice de precios al consumidor (IPC).



Desde el Ejecutivo municipal se aclaró que el objetivo es seguir manteniendo el equilibrio entre los servicios públicos prestados a los vecinos de la ciudad y el costo de los mismos.



En declaraciones a Radio Dos, Amarilla indicó: "El pedido de extraordinaria entraría ese día también, y el proyecto de Presupuesto no tiene tanta urgencia. Se habló con Hacienda y se va a esperar hasta la definición del presupuesto provincial (por parte de la Legislatura)".



Consideró que se tendrá en cuenta "la inflación interanual, y el pago anticipado va a ser la primera herramienta con la que va a contar el electo intendente".



Por otra parte, a modo de balance, Amarilla indicó: "Estamos cerrando con muchas actividades en el Concejo, tenemos la sesión itinerante en el barrio 17 de Agosto".



En cuanto a la composición del Concejo, señaló que "probablemente haya cambios en la mesa directiva".



Por otra parte, en declaraciones a canal 5TV, Amarilla confirmó que el tratamiento del Presupuesto 2026 y la Tarifaria podría concretarse antes del 10 de diciembre, fecha en la que asumirá la nueva administración municipal encabezada por Polich.



"Ya lo he hablado con Claudio, tenemos un contacto muy bueno. Estamos trabajando junto con los equipos técnicos en estos temas porque van a impactar directamente en la próxima gestión", aseguró Amarilla.



El edil explicó que el expediente de la Tarifaria ingresará esta semana al recinto y recordó que este instrumento requiere doble lectura y audiencia pública.



"El Presupuesto no necesita doble lectura y lo vamos a tratar en comisiones, con la participación de todos los bloques. En los últimos años se ha aprobado por unanimidad y creo que este año será igual".



Y destacó: "Creo que antes de la asunción del nuevo intendente ya vamos a tener aprobado el Presupuesto y la Tarifaria".



Amarilla también remarcó que el presupuesto comunal depende de la definición del provincial, que a su vez está atado al nacional. "Es una cadena. Al no haber presupuesto nacional, los recursos se distribuyen con discrecionalidad. Si se logra un presupuesto acordado con los gobernadores, beneficiará a todas las provincias y municipios", agregó.



Últimos proyectos

En la última sesión, la semana pasada, el Concejo aprobó la ordenanza que establece la regularización dominial para 150 familias del barrio San Roque Este, lo cual se logró a través del trabajo entre vecinos, concejales, la Municipalidad y el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico).

Mediante esta norma, se efectúa una donación con cargo, a favor de quienes habitan en un predio del barrio hace décadas.



Por otra parte, el Concejo dio el visto bueno a la obligatoriedad de la difusión de la línea anónima y gratuita número 145 del Ministerio de Justicia de la Nación, como medio para denunciar la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.



Se determina la instalación de publicidad en colectivos del transporte urbano de pasajeros, taxis y remises, al igual que la difusión en todas las oficinas del Municipio.