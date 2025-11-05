El Gobernador recibió a niños que pregonan la cultura de Corrientes "Ángeles Somos"

Miércoles, 5 de noviembre de 2025

Valdés subrayó además la importancia de mantener viva esta tradición en todo el territorio provincial. "Ángeles Somos tiene que ver con las fiestas cristianas y es lindo ver cómo muchas localidades de Corrientes la conservan para rememorar fechas".



En el marco de la celebración del tradicional Ángeles Somos, el gobernador Gustavo Valdés recibió en Casa de Gobierno a niños de distintas instituciones educativas, quienes participaron de una jornada llena de alegría y simbolismo con entrega de golosinas.



El mandatario expresó su satisfacción por la visita y destacó el valor cultural y religioso de esta costumbre popular: "Es un gusto tener tan gratas visitas, pequeñas pero gigantes a su vez. Muy lindo poder estar con ellos, que nos vienen a visitar y a saludar en Casa de Gobierno", señaló.



Durante el encuentro, los niños -muchos con atuendo acorde a la costumbre- recorrieron las instalaciones de la Casa de Gobierno, compartieron canciones, recibieron golosinas y dialogaron con el gobernador, quien destacó el rol de los docentes y acompañantes en la transmisión de estas tradiciones. "Recibir esta visita de niños que conocen la Casa de Gobierno es un gusto, y valoramos especialmente el trabajo de los maestros que acompañan y enseñan el significado de estas costumbres", sostuvo.