Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras otorgar asilo a Betssy Chávez Martes, 4 de noviembre de 2025 El gobierno peruano denuncia injerencia mexicana y mantiene servicios consulares pese al quiebre político bilateral.

El gobierno de Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México luego de que la ex primera ministra Betssy Chávez recibiera asilo político en la embajada mexicana en Lima. La decisión fue comunicada por el canciller Hugo de Zela, quien calificó la acción como un “acto inamistoso” que vulnera la soberanía nacional.



Chávez enfrenta un proceso judicial por presunta participación en el fallido golpe de Estado de 2022, con cargos de rebelión y conspiración, y cuenta con una orden de prisión preventiva de 18 meses. De Zela criticó la postura mexicana y denunció que autoridades del país vecino buscan presentar a los involucrados como víctimas de persecución política.



El canciller subrayó que, pese a la ruptura diplomática, los servicios consulares se mantendrán activos para atender trámites de ciudadanos de ambos países. Sin embargo, las embajadas suspenderán su representación política y las comunicaciones formales aún esperan la notificación legal del asilo conforme a la Convención de Caracas.



La medida se produce en vísperas de los alegatos finales del juicio oral contra Chávez, quien no ha asistido a las últimas audiencias. Su abogado advirtió que el tribunal podría ordenar su captura si persiste la ausencia, mientras la Fiscalía sostiene que ella presionó al expresidente Pedro Castillo para disolver el Congreso.



Perú destaca que la decisión era inevitable ante la “persistente injerencia” mexicana y subraya que esta ruptura marca un precedente en la región, siendo el único país que rompe vínculos con México por la situación política de 2022.



