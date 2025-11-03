Asesoramiento notarial gratuito en el interior de Corrientes

Lunes, 3 de noviembre de 2025

Escribanos ofrecerán atención gratuita y sin turno previo en Plaza Vera y en delegaciones del interior como Goya, Bella Vista, Saladas, Mercedes, Esquina, Curuzú Cuatiá, Ituzaingó, Virasoro, Santo Tomé, La Cruz, Paso de los Libres y Monte Caseros.

El sábado 8, de 9 a 13, Corrientes participará de la XIII Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario Gratuito, organizada por el Colegio de Escribanos de Corrientes y coordinada por Mariela Miranda.



La jornada está dirigida a quienes necesiten orientación legal sobre temas notariales y familiares como herencias, compraventa de inmuebles, donaciones, testamentos, autorizaciones para menores, regímenes patrimoniales, uniones convivenciales, contratos y protección de la vivienda familiar.



El asesoramiento será gratuito, confidencial y anónimo. Se recomienda llevar documentación relevante para una atención más precisa.