 
Lunes, 3 de Noviembre de 2025 | Corrientes - Argentina
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
Portada
Política
Información General
Policial
Deportes
Nacional
Internacional
Astros
Eros
Info+Música
 
 
Abrieron inscripciones online para el Jardín de Infantes 2026
Lunes, 3 de noviembre de 2025
Para acceder al sistema, los niños deberán registrarse en el sistema educativo y así poder asistir a la sala de 4 y 5 años. Tienen tiempo hasta el 13 de noviembre.

Desde el Ministerio de Educación de Corrientes dieron a conocer las fechas en las se realizarán las inscripciones online para el periodo electivo 2026.

El cronograma de las fechas en las que se llevarán a cabo las inscripciones online para el ciclo lectivo 2026 en todo el territorio provincial.

NIVEL INICIAL
Sala de 4 y 5 años: 3 a 13 de noviembre

NIVEL PRIMARIO
1° Grado: 14 al 24 de noviembre

NIVEL SECUNDARIO
1° Año: 25 de noviembre al 5 de diciembre

Las increpaciones estarán habilitadas en la página oficial: inscripciones.mec.gob.ar
     
 
 

© Copyright 2015
www.informecorrientes.com | All rights reserved
Corrientes - Argentina
@informecorrientes.com
 