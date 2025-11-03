Abrieron inscripciones online para el Jardín de Infantes 2026

Lunes, 3 de noviembre de 2025

Para acceder al sistema, los niños deberán registrarse en el sistema educativo y así poder asistir a la sala de 4 y 5 años. Tienen tiempo hasta el 13 de noviembre.



Desde el Ministerio de Educación de Corrientes dieron a conocer las fechas en las se realizarán las inscripciones online para el periodo electivo 2026.



El cronograma de las fechas en las que se llevarán a cabo las inscripciones online para el ciclo lectivo 2026 en todo el territorio provincial.



NIVEL INICIAL

Sala de 4 y 5 años: 3 a 13 de noviembre



NIVEL PRIMARIO

1° Grado: 14 al 24 de noviembre



NIVEL SECUNDARIO

1° Año: 25 de noviembre al 5 de diciembre



Las increpaciones estarán habilitadas en la página oficial: inscripciones.mec.gob.ar