Neumann criticó la rigidez escolar en el sistema de faltas

Lunes, 3 de noviembre de 2025

La modelo reclamó mayor flexibilidad ante las ausencias de una de sus hijas por enfermedad, viajes y trámites.





Un video compartido y viralizado transformó en un campo de debate inesperado a las redes sociales. Desde su perfil oficial de Instagram, Nicole Neumann compartió con sus más de 2 millones de seguidores un reclamo que tocó una fibra expuesta en muchas familias: el sistema de ausencias escolares y la dificultad de conciliar la vida cotidiana con las rígidas normas de los colegios.



A través de una cadena de historias, la modelo de 44 años expuso en detalle el calvario que atraviesa como madre de cuatro hijos -Indiana, Allegra, Siena y el pequeño Cruz, nacido de su relación con José Manuel Urcera-, mientras intenta, según sus palabras, no perder la cordura entre viajes, enfermedad y la maraña diaria de notificaciones escolares. "Hagamos catarsis. Tema faltas colegio que no se validan, ya lo hablé, por salud. O sea, imposible", comenzó, antes de detallar los motivos: "Una de mis hijas tuvo cinco días conjuntivitis, cinco laringitis, cinco mononucleosis infecciosa… Ya son quince días que faltó".



"Una semanita, siete días, ponele, de algún viajecito que otro en el año. Otro día tuvimos que ir a renovar el pasaporte. Otros tantos días tuvo desde dentista o chequeos por esto que tuvo que no hay horarios porque… no hay después de las cinco de la tarde. Entonces, tiene que faltar también. ¿Cómo hacemos? No, está muy mal. ¿Por qué se tiene que quedar libre la chica porque se enfermó? Ni ella ni yo, claramente, queremos que se enferme, que falte al colegio. Pero bueno, ¡hay una vida también afuera del colegio!. Entonces es muy difícil el tema de las faltas. Qué bárbaro".