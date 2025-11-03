Circulaban de a tres en moto cayeron al asfalto y uno murió

Lunes, 3 de noviembre de 2025

El conductor habría intentado hacer una pirueta con la moto y resultó en tragedia. Ahora quedó detenido por la muerte de su amigo. Una jovencita está internada en estado grave.





Un joven de 19 años perdió la vida en la madrugada de ayer y otros dos resultaron seriamente lastimados, cuando circulaban de a tres a bordo de una motocicleta en la que perdieron el control y se precipitaron a la cinta asfáltica, en plena avenida 3 de Abril y Héroes Civiles de la capital correntina. Al parecer, ninguna de las víctimas utilizaba casco.



El drama se desató alrededor de las 5:50 de la madrugada, sobre avenida 3 de Abril y calle Héroes Civiles (ex La Rioja), frente a un conocido polirrubro, por donde circulaba una motocicleta Honda CB 1, al mando de un joven de 21 años de apellido Chávez, a quien acompañaba otro muchacho de apellido Torres, de 19 años, y una jovencita, de 18, de apellido Fernández.



Según indicaron fuentes policiales, ninguno de ellos utilizaba casco de seguridad y al parecer perdieron el control del vehículo, al pretender realizar una Wheelie, se desestabilizaron y terminaron cayendo pesadamente y en velocidad sobre la cinta asfáltica.



Los tres terminaron gravemente heridos, pero uno de ellos, Torres, sufrió las lesiones más graves con traumatismo severo de cráneo y excoriaciones múltiples en todo su cuerpo. Todos fueron trasladados al Hospital Escuela, ubicado a solo dos cuadras del lugar del accidente.



La zona es una de las intersecciones con monitoreo de cámaras del sistema 911 y de la Comuna, y al parecer, no había existido la participación de otro vehículo en el siniestro vial, por lo que tratan de establecer qué sucedió previo al derrape fatal.



Dos horas después de su internación, la Policía confirmó el fallecimiento de Torres mientras los médicos pretendían salvarle la vida. El conductor de la moto quedó detenido por la muerte de su amigo. Por razones de jurisdicción, la comisaría Segunda interviene en el caso.