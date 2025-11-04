Postergan la Cumbre de las Américas hasta 2026 Martes, 4 de noviembre de 2025 El aplazamiento busca incluir nuevos gobiernos, superar tensiones regionales y priorizar la recuperación tras el huracán Melissa.

El gobierno dominicano anunció la postergación de la X Cumbre de las Américas, originalmente prevista para diciembre en Punta Cana, y confirmó que se celebrará en 2026. La decisión responde a la necesidad de garantizar un foro más representativo y efectivo, así como a los daños provocados por el huracán Melissa.



La medida fue consensuada con países participantes y organismos internacionales, incluyendo a Estados Unidos, y permitirá reasignar los recursos ya invertidos para la nueva fecha, manteniendo la logística y las reuniones programadas adaptadas al calendario revisado.



Uno de los puntos más polémicos que motivó tensiones fue la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que provocó la protesta pública del presidente colombiano Gustavo Petro y de otros líderes regionales, que consideraron la medida una imposición externa.



Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la reprogramación permitirá incluir a los nuevos gobiernos democráticamente electos y fortalecer la legitimidad del encuentro, incorporando también al sector privado, la juventud y la sociedad civil en la agenda sobre economía, seguridad y cambio climático.



El gobierno dominicano destacó su compromiso con el multilateralismo y la integración regional, subrayando que el aplazamiento busca asegurar un foro productivo y seguro, capaz de responder a los desafíos actuales del hemisferio y a la recuperación posthuracán.



