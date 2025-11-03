La policía británica descarta terrorismo en el violento ataque dentro de un tren

Lunes, 3 de noviembre de 2025

La policía descartó un atentado terrorista y confirmó que el agresor actuó solo. Un miembro de la tripulación sigue en estado crítico.



La conmoción se apoderó del Reino Unido tras un violento ataque ocurrido el sábado en un tren que viajaba hacia Londres. Un hombre de 32 años apuñaló a varios pasajeros en pleno recorrido, dejando un saldo de 11 heridos, entre ellos un trabajador del tren que intentó detenerlo y permanece en estado crítico.



La policía británica confirmó que el hecho no está vinculado con el terrorismo y que el atacante actuó solo. Un segundo sospechoso, detenido en un primer momento, fue liberado tras comprobarse que no tenía relación con el suceso. En el lugar se recuperó un cuchillo que habría sido utilizado durante el ataque.



El tren realizó una parada de emergencia en Huntingdon, a unos 130 kilómetros al norte de Londres, donde unidades especiales ingresaron al convoy y redujeron al agresor con una pistola eléctrica. Las autoridades calificaron como “heroica” la intervención del miembro de la tripulación que se enfrentó al atacante para proteger a los pasajeros.



El primer ministro Keir Starmer y el rey Carlos III expresaron su consternación por lo ocurrido y enviaron mensajes de apoyo a las víctimas. Mientras tanto, el Ministerio del Interior alertó sobre el aumento de los delitos con arma blanca, que crecieron un 87% en la última década y representan una de las tasas más altas de Europa.



La ministra del Interior, Shabana Mahmood, pidió evitar especulaciones y recordó la importancia de no difundir información falsa en redes sociales. La investigación sigue abierta, aunque la policía confía en que no hay más personas involucradas en el hecho.