Regatas Corrientes ganó a Argentino de Junín

Lunes, 3 de noviembre de 2025

La victoria clara ante Argentino de Junín (77-50) le permitió recuperar la buena senda y subir varias posiciones en la tabla. El miércoles recibirá a Quimsa y después volverá a salir de gira.





Regatas pudo recuperarse ante su público y no dejó dudas en la noche del domingo, venciendo por un claro 77-50 (llegó a sacar 35 puntos de ventaja) a Argentino de Junín, en su sexto juego de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).



Fue una noche que tuvo varios matices para el control de los regatenses que fue aumentando y con un cuarto por jugarse ya había definido el trámite. Mejoró su producción y mostró otra imagen que lo potencia entre los primeros.



Juan Pablo Corbalán fue nuevamente el goleador de Regatas, con 15 puntos y 6 rebotes (2 de 3 en tiros de largas distancias), secundado por el trabajo ofensivo de Andrés Jaime (3-4 en triples).



En la visita, que cerró un periplo por Corrientes con dos duras derrotas, anoche tuvo como destacados a los trabajos de Von Davis y Joao De Moraes, ambos con 11 puntos.



En los primeros instantes, Regatas tomó las riendas del juego con una sólida defensa y buen movimiento ofensivo que lo llevó a quedarse con el primer parcial 20-13. La eficacia del trío integrado por Corbalán, Santos y Gallizzi fue decisivo en este primer período.



Los dirigidos por Juan Manuel Varias mantuvieron la energía y la intensidad en defensa; mientras que en ofensiva tuvo alta puntería del perímetro elevando la dinámica de sus ataques para despegar y llevarse el primer tiempo 47-24.



Un triple de Sebastián Lugo en el inicio del segundo cuarto estableció las primeras distancias en el score 23-13, que fue aumentando con defensa y corriendo las ofensivas. Hasta llegar a doblegar al rival promediando el cuarto: 34-17.



A fuerza del perímetro (6-11 de tres), Regatas se terminó el segundo cuarto con la mayor diferencia en los primeros veinte minutos de partido: 47-24.



Con esta victoria, el historial entre ambos equipos suma un total de 39 enfrentamientos, con 24 victorias para Regatas y 15 triunfos para Argentino.



Al regreso del descanso largo, el juego correntino siguió cosechando a partir de la buena defensa que plantó y consiguiendo así alejar más aún la distancia con su adversario, llevándose el tercer capítulo 65-35. Ya con el partido casi resuelto, en el último parcial Varas aprovechó para rotar el equipo y dosificar los minutos, y sin mucho cambio en el trámite, el local se quedó con el triunfo 77-50.



Ahora, la agenda de Regatas lo pone con un compromiso de inmediato en Corrientes, cuando reciba este miércoles a Quimsa de Santiago del Estero. Luego, emprenderá una gira para enfrentar a Gimnasia de Comodoro el domingo 9 y jugar con Boca Juniors el martes 11. Todos estos juegos serán por la competencia argentina. Después jugará el cuadrangular de cuartos de la Liga Sudamericana.

