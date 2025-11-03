Boca y River definen su futuro en la Libertadores 2026

Lunes, 3 de noviembre de 2025

Los equipos llegan a la última parte de la Liga Profesional con chances de clasificación directa. Cada resultado marcará el rumbo hacia la fase de grupos y el repechaje.





El Xeneize se mantiene segundo en la tabla anual con 56 puntos y una diferencia de gol de +25, igual que Rosario Central. El Millonario, tercero, suma 52 puntos y diferencia +19 tras perder 1 a 0 con Gimnasia.



La Copa Libertadores 2026 otorgará el pase directo a los dos primeros de la tabla anual, mientras que el tercero deberá jugar el repechaje. La eliminación del conjunto de Úbeda en la Copa Argentina dejó a la Liga Profesional como única vía de acceso.



El azul y oro jugará los últimos partidos de local frente a Tigre y luego ante el elenco de Núñez en la Bombonera. Con un empate frente al conjunto de Gallardo asegurará la clasificación directa. Si pierde, deberá esperar resultados de Rosario Central para definir su posición.



El elenco de Núñez afrontará ambos encuentros como visitante, primero frente a Vélez y luego ante el Xeneize. Para lograr el pase directo necesita ganar los dos partidos y que el azul y oro no sume ante Tigre o que Rosario Central pierda puntos. De no conseguirlo, su camino será el repechaje.



La definición sigue abierta; cada partido definirá quién accede directamente a la fase de grupos y quién jugará el repechaje de la Libertadores 2026.