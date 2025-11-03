Atrapado cuando huía luego de chocar contra otro vehículo

Lunes, 3 de noviembre de 2025

En la ciudad de Goya, un hombre fue arrestado por la Policía luego de huir de siniestro vial que él mismo había provocado, destruyendo su vehículo y otro automóvil al que había embestido en total estado de ebriedad.

Ocurrió el domingo a la madrugada en la intersección de las calles Salta y Pago Largo de la ciudad de Goya, donde la Policía se encontró con un Automóvil Fiat Punto y otro Fiat Uno destruido por un choque. El conductor del primero huyó de la escena y según los testigos, estaba alcoholizado y se escapó para no ser arrestado. Dentro de su auto, circulaban otros jóvenes, entre ellos un menor de edad.



De inmediato, efectivos de la Comisaría Segunda irradiaron el alerta general y otras jurisdicciones se sumaron al operativo para lograr demorarlo. Finalmente, un rato más tarde fue localizado y detenido en inmediaciones de calles 9 de Julio e Hipólito Irigoyen en el barrio Villa Vital. Se trata de un sujeto de apellido Romero, de 31 años, quien al ser sometido al testeo de alcoholemia, arrojó resultado positivo con 1.31 g/l de alcohol en sangre. El conductor del otro vehículo sufrió lesiones, pero no de gravedad.