Valdés Felicitó a Santilli y dijo "Hay mucho por hacer"

Lunes, 3 de noviembre de 2025

"Espero que, desde ese lugar, podamos profundizar tanto el trabajo como el diálogo entre Nación y provincias para alcanzar buenos resultados. Hay mucho por hacer", expresó el Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.



Tras conocerse este domingo a la tarde la designación, por parte del presidente de la Nación, Javier MIlei, de Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés expresó su beneplácito por ello y que, a partir de este cambio, "podamos profundizar" el diálogo entre Nación y provincias "para alcanzar buenos resultados".



"Desde Corrientes, mis felicitaciones a Diego Santilli por su designación como Ministro del Interior", expresó en sus redes sociales el mandatario provincial.