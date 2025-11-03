 
Lunes, 3 de Noviembre de 2025 | Corrientes - Argentina
Crisis total en el Festival Taragüí Rock de Corrientes
Lunes, 3 de noviembre de 2025
El marco de público no superó las mil personas, en ambas jornadas, y esto demuestra que la organización no estuvo a la altura de un festival que marcó la cancha a nivel nacional.

Los fanáticos roqueros de la región, que cada año esperan la fecha especial del Taragüí Rock para disfrutar de bandas que poco llegan a Corrientes y descubrir nuevas, esta vez no se hicieron presentes,

Este año, en la 15° edición, el evento estuvo lejos del verdadero espíritu de este festival y no permitió a los correntinos disfrutar de grupos que pocas veces vienen a la región y que las bandas locales puedan aprovechar esa visibilidad, sabiendo que el rock no es de las expresiones más respaldadas de esta parte del país.
     
 
 

