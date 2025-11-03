Puesta en valor del puente Agustín P. Justo - Getulio Vargas

Lunes, 3 de noviembre de 2025

Las tareas serán en los 800 metros que corresponden al lado argentino. Desde Vialidad Nacional informaron que las obras se llevarán a cabo entre las 20:30 y las 6:30 y en ese lapso habrá interrupción vehicular.



David Moulin, titular del Distrito 10 de Vialidad Nacional, anunció que en el mes de noviembre se dedicarán a realizar tareas de mantenimiento en el Puente Internacional Agustín P. Justo - Getulio Vargas que une a la ciudad correntina de Paso de los Libres con la brasileña de Uruguayana.



Los trabajos de bacheo y reacondicionamiento comenzarán hoy en los 800 metros que tiene el tramo argentino. Por esta situación habrá circulación reducida durante esta semana.



De acuerdo a lo diagramado en la mencionada área de Nación, desde hoy hasta el viernes 7 de noviembre, se implementarán cortes parciales y totales en el viaducto que es clave en el MERCOSUR.



A diario, son miles de camiones y vehículos de menores portes que circulan por allí, pero a fines de diciembre y sobre todo en enero, el movimiento es aún mayor. El año pasado, miles de argentinos volvieron a copar las playas del sur de Brasil y este es uno de los pasos fronterizos más concurridos en cada temporada de verano.



Por esta razón, desde el Distrito 10 anunciaron los trabajos antes de que comience la temporada estival.



Como siempre pasa en estas obras al aire libre, las tareas están sujetas a condiciones climáticas favorables. Vale mencionar que durante el mes de octubre en algunos puntos de la provincia hubo un acumulado que se aproximó a los 300 milímetros de lluvia.



De acuerdo a los datos oficiales, los trabajos se ejecutarán exclusivamente en horario nocturno. Al igual que lo ocurrido en los cambios de juntas del puente General Belgrano, se busca evitar perjuicios en horarios picos.



