El Gobernador Valdés pidió compensar la caja jubilatoria

Viernes, 31 de octubre de 2025

El gobernador Gustavo Valdés informó, que participó junto al presidente Javier Milei su gabinete y otros gobernadores, de una reunión de trabajo en la que se abordaron distintos temas de interés nacional y provincial.

En la publicación, el mandatario correntino detalló que el Presidente expuso sus propuestas de leyes para impulsar la agenda de cambios que busca implementar, mientras que desde Corrientes se plantearon dos puntos centrales: la compensación de las cajas de jubilación y la reactivación de las obras públicas nacionales acordadas mediante un convenio firmado el 11 de julio de 2024 con la Jefatura de Gabinete.



Valdés destacó la predisposición para avanzar conjuntamente en las transformaciones que el país necesita, aunque subrayó la importancia de combinar el diálogo con acciones concretas. "Necesitamos más diálogo, pero también más hechos, porque es lo que los argentinos nos demandan", remarcó el gobernador.



La publicación del mandatario se enmarca en el diálogo permanente entre la Nación y las provincias, en momentos en que el Gobierno nacional busca consensos para avanzar con su programa de reformas estructurales.