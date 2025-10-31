DE TERROR: Celebrar el sufrimiento de secuestrados en la noche de Halloween

Viernes, 31 de octubre de 2025

Los satanistas, ocultistas y adoradores del diablo la celebran como la víspera del año nuevo de la brujería. Niños y jóvenes se disfrazan y bailan en Halloween celebrando en las calles el sufrimiento de personas secuestradas y animales torturados.



Es una festividad que tiene implicancias negativas, en la vida real, salir a las calles a celebrar esa noche de Halloween es apoyar a los cultos y sextas integrados por personas que lo practican; ya que, más allá que lo crean o no, son experiencias espiritistas. El espiritismo es una doctrina o enseñanza de quienes creen en la evocación de los espíritus, e incluye la supuesta comunicación con los espíritus de los familiares muertos.



Halloween es de origen celta, y se la celebra el día 31 de octubre de cada año. Se considera celta a: Bretaña, Cornualles, Escocia, Gales, Irlanda y la Isla de Man. Todas ellas fuertemente ligadas en sus orígenes con el paganismo religioso; es decir, con personas que adoran dioses falsos, y por lo tanto colocadas en ideas de hacer ofrendas de animales y si es persona mejor. Sus víctimas la pasan mal. Esa noche, mientras algunos jovencitos lo celebran, hay otro, que esa noche fue retenido en una habitación siendo abusado sexualmente, quemado, torturado, golpeado, hasta que finalmente es degollado pero no si antes lo desangran, entregándolo como una ofrenda satánica para que gobierne la maldad en el mundo. El sufrimiento de estas personas es tan aberrante que pasan una noche de terror en Halloween.



Es un grave delito pero los comerciantes con tal de hacer sus negocios, imponen fiestas de disfraces, organizan bailes, como si fuera una celebración inocente, cuando en el trasfondo se esta apoyando moralmente a estos delitos de secuestro y torturas tanto de personas como animales que son ofrendados en ritos satánicos.



Al igual que los humanos, los animales, que también tienen sus derechos, son atrapados para tan bestial e inmoral fin. Su principal victima es el gato de color negro, le siguen perros negros, gallinas e incorporan otros animales según la zaña, morbosidad y mente retorcida que tengan para hacer el trato satánico en esa noche, en Halloween.



Los satanistas, ocultistas y adoradores del diablo la celebran como la víspera del año nuevo de la brujería. Según los mitos celtas, se creía que durante la fiesta pagana de Samhain, el dios de la muerte, cuya celebración tiene su inicio dos mil trescientos años atrás, los espíritus del más allá podían recorrer la tierra y los humanos tenían la posibilidad de visitar el mundo de los muertos. Hace tiempo, ese festejo ha pasado a Halloween.