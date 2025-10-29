La Junta Electoral revisa unos 500 votos entre impugnados y planillas mal hechas

Miércoles, 29 de octubre de 2025

Esquina fue la única localidad que votó a intendente y concejales el domingo. Allí, el frente oficialista se impuso por apenas 164 votos.



El domingo se realizaron en todo el país las elecciones legislativas para renovar parcialmente la conformación del Congreso nacional, pero Corrientes tuvo una particularidad: la localidad de Esquina fue la única que ese día votó por su máximo cargo.



En este contexto, el frente Esquina Crece celebró la victoria, pese a la exigua diferencia de solo 164 votos, según el recuento provisorio. Ayer, se inició el escrutinio definitivo, un ámbito donde los apoderados de cada espacio que compitió el domingo pelearán por rescatar cada voto que sea posible. Esto, en ocasiones anteriores dio vuelta resultados preliminares en intendencias correntinas.



En detalle, Esquina Crece, que llevó a Cristian Olivetti como candidato a intendente, ganó con 7127 votos, un 39,45 %; mientras que en segundo lugar se ubicó el candidato de Vamos Corrientes, Arnoldo Röhner, con 6963 votos, un 38,55 %. En tercer lugar quedó el frente Unidos con Esperanza, con 2170 votos, un 12,01%. Seguido por Ahora Sí y Cambiá por el Bienestar de Esquina.



Este pequeño margen entre Esquina Crece y Vamos Corrientes es lo que ahora se pondrá a prueba en el escrutinio definitivo: la pelea será voto por voto.



La Junta Electoral deberá revisar unos 500 votos, entre impugnados y planillas mal hechas.



Ayer, el hasta ahora intendente electo de Esquina, Cristian Olivetti, habló sobre el ajustado resultado y le restó importancia al recuento definitivo. "Entre los votos recurridos no llegan a 20. Después hay anulados, pero esos no se discuten en el recuento definitivo. El único caso donde puede intervenir la Cámara es con los recurridos, que son pocos", dijo en declaraciones a radio Sudamericana.



"Estamos cruzando nuestras actas con las publicadas oficialmente y hasta ahora coinciden. El recuento definitivo lo vamos a seguir de cerca, pero estamos tranquilos. El conteo terminó cerca de las 10 de la noche y se hizo todo de manera legal y en paz", agregó Olivetti.