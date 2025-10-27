A 23 años del crimen la justicia llegó 22 años después

Lunes, 27 de octubre de 2025

Nicolas Pachelo, vecino del country El Carmel, fue condenado a prisión perpetua por robarle a la víctima y después asesinarla para ocultar el primer delito.

Se cumplen 23 años del brutal crimen de María Marta García Belsunce, uno de los casos policiales más impactantes de la historia policial argentina y que recién tuvo resolución 22 años después con la condena a prisión perpetua de Nicolás Pachelo, quien fue hallado autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego.



Belsunce fue asesinada el 27 de octubre de 2022 en su casa en el country El Carmel, sin embargo, en un comienzo de la investigación se indicó que la socióloga había fallecido por un accidente doméstico, ya que el informe médico señalaba que no se advertían disparos. En este marco, se destacó que la mujer había resbalado en la bañera y se golpeó en la sien con el grifo, lo que la desmayó y le produjo asfixia por inmersión. Aun así, casi dos meses después, se reveló que a la víctima la mataron de seis disparos en la cabeza.



Tras descubrirse el crimen, todo apuntó a Carlos Carrascosa, esposo de Belsunce, quien fue condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo.



Carrascosa estuvo preso desde 2009 a 2015 en el penal de Campana y luego pasó a estar con prisión domiciliaria y tobillera electrónica en un country de Escobar.



Sus abogados lograron que en 2014 se revise la condena y fue así lo que permitió descubrir la verdad detrás del homicidio. En 2016 se anuló la condena y se absolvió a Carrascosa. Ahora restaba saber quien fue el asesino de Belsunce.



En 2022 se inició un nuevo juicio en la causa donde llegaron acusados el vecino del country, Nicolás Pachelo y dos vigiladores, Norberto Glennon y José Ortíz.



Una vez más el caso quedó impune. El Tribunal Oral 4 de San Isidro, por mayoría, absolvió a Pachelo del homicidio, aunque sí recibió una pena de 9 años y 6 meses de prisión por robo agravado a casas de countries, ocurridos entre 2017 y 2018.



Casi dos años después, la Sala I de Casación bonaerense analizó la sentencia de su absolución y se determinó condenarlo a prisión perpetua.



La Casación consideró que el homicidio de García Belsunce "fue ejecutado por el vecino del matrimonio, siendo Pachelo quien dio muerte a la socióloga a fin de procurar la impunidad del robo que se estaba desarrollando en el domicilio de los damnificados".



"Se ha podido establecer es que la muerte aparece como una rápida derivación de un hecho originalmente encaminado a la sustracción de cosas ajenas, faena atravesada por el fatal encuentro en la planta superior de la casa de la víctima con el ladrón conocido", consideraron los jueces.