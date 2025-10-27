Pareja de motochorros atacó con extrema violencia a una mujer

Una pareja de motochorros atacó por la espalda a una mujer que resultó lastimada cuando la arrojaron y revolcaron contra el piso, con la finalidad de robarle un bolso. El delito de extremada violencia sucedió en el barrio Yapeyú de la ciudad.



Se trata de una chica de 23 años agredida en calle Estados Unidos al 800. Fue sorprendida de espaldas y revolcada sobre la vereda de una vivienda, mientras le robaban un bolso.



Como consecuencia de la agresión la víctima de 23 años presentaba golpes en las piernas, un pie y raspones.



El asalto se produjo el viernes a la siesta en calle Estados Unidos al 800, entre Virasoro y Gobernador Martínez.



La chica, identificada con el nombre de Agustina, caminaba en sentido a la avenida Armenia cuando ambos ladrones la vieron a lo lejos.



Como ella iba sola, ambos motociclistas decidieron atacarla desde atrás. De a poco se acercaron sobre una motocicleta roja y unos 15 metros antes de darle alcance, uno de los ladrones descendió del vehículo.



El delincuente corrió hacia la chica y sin que ella lo notara a tiempo comenzó a arrastrarla sujetado del bolso.



Con mucha agresividad el ladrón tironeó tres o cuatro veces hasta quitarle el bolso que llevaba sobre el hombro. En medio de ese forcejeo hizo que la víctima cayera al piso.



En ese momento, Agustina comenzó a gritar con mucha fuerza. "Auxilio, auxilio", dijo de manera desesperada. Justo en ese horario, las 14:17, nadie más estaba en la cuadra.



Adentro del bolso sustraído la damnificada llevaba su documento nacional de identidad, una tarjeta Sube, una tarjeta de débito y el manojo de llaves de su domicilio.



El autor material del robo actuó a cara descubierta, mientras quien conducía la motocicleta, posiblemente Honda CG Titán 150, lo hizo usando un caso.



La pareja de maleantes escapó hacia el norte de la ciudad.



Cámaras de seguridad instaladas en la zona captaron la secuencia del ilícito.



Por las características físicas de la persona que manejaba la moto no descartan que se trate de una mujer.