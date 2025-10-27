Más de 270 mil millones de pesos secuestrados en drogas

Lunes, 27 de octubre de 2025

Los controles se realizaron en Ituzaingó y Santo Tomé. Las encomiendas contenían mercadería extranjera y casi 50 kilos de cannabis.



Gendarmería Nacional interceptó 213 encomiendas durante procedimientos en las ciudades de Ituzaingó y Santo Tomé, donde el personal de los escuadrones 47 y 57 dio cumplimiento a una orden judicial que dispuso la apertura de los bultos. En la otra localidad se revisaron 2 envíos.



Dentro de las encomiendas los efectivos hallaron 36.000 paquetes de cigarrillos, 489 neumáticos de distintas medidas y 44 paquetes plásticos con una sustancia vegetal. Las pruebas químicas de campo confirmaron que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 48 kilos.



Ante los resultados, los Juzgados Federales de Paso de los Libres y Corrientes ordenaron el secuestro de la mercadería por infracción al Código Aduanero y de la droga detectada.



Todo quedó a disposición de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El avalúo conjunto de lo incautado se estimó en $272.302.252,75.