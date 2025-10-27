Cabalgaba junto a su padre, perdió el control y murió por la caída

Lunes, 27 de octubre de 2025

El accidente ocurrió cerca de las 12:00, cuando ambos se encontraban montando y comenzaron a galopar a mayor velocidad. En un momento dado, el joven, de apellido Núñez, perdió el control y cayó al suelo, quedando tendido inconsciente.



El trágico hecho ocurrió este domingo al mediodía en el paraje El Tránsito, en la localidad correntina de Goya. La víctima de 20 años fue hallada por su padre que lo trasladó al hospital local, pero los médicos confirmaron que presentaba una fractura en la base del cráneo y un grave traumatismo.



Un joven de 20 años falleció este domingo en la localidad correntina de Goya tras caer de su caballo mientras cabalgaba junto a su padre en una zona rural del paraje "El Tránsito".



Su padre, con la ayuda de un vecino, lo trasladó de urgencia al hospital local, donde pese a los esfuerzos médicos el joven falleció horas después.



El examen forense determinó que presentaba una fractura en la base del cráneo y un grave traumatismo, lesiones que le provocaron la muerte.



