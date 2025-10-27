Valdés: "Hemos ganado las elecciones y logramos poner a Diógenez González"

Lunes, 27 de octubre de 2025

"Tuvimos una muy buena elección. En Corrientes las elecciones nacionales no son fáciles pero seguimos peleando y mejorando", dijo el gobernador Valdés.

En una conferencia de prensa el gobernador Gustavo Valdés dijo “tuvimos una muy buena elección de lo que veníamos haciendo. Se sabe que en Corrientes las elecciones nacionales no son fáciles, pero seguimos creciendo, seguimos mejorando nuestra performance electoral y en estas elecciones hemos ganado”.



A su vez afirmó “logramos poner a Diógenes González como Diputado de la Nación argentina para que diga lo que creemos, para que diga lo que pensamos, lo que sentimos y que verdaderamente defienda nuestros intereses en el Congreso de la Nación”.



“Es fundamental que sigamos poniendo todo el esfuerzo para seguir construyendo el futuro de los correntinos. No hay posibilidades de tener futuro si no tenemos una base sólida y las bases sólidas de nuestro movimiento político, de nuestro espacio político de Vamos Corrientes están hoy más firmes que nunca”, aseveró Valdés.