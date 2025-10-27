Corrientes enviará tres representantes a Nación uno de cada agrupación política

Lunes, 27 de octubre de 2025

Las tres fuerzas mayoritarias se aseguraron una banca cada una para la Cámara Baja nacional. Diógenes González (Vamos Corrientes-VC), Virginia Gallardo (La Libertad Avanza-LLA) y Raúl Rulo Hadad (Fuerza Patria-FP).

Corrientes definió a sus representantes en el Congreso nacional: Diógenes González (Vamos Corrientes-VC), Virginia Gallardo (La Libertad Avanza-LLA) y Raúl Rulo Hadad (Fuerza Patria-FP) y ocuparán las bancas de diputados nacionales en juego en las elecciones legislativas de ayer.



En la provincia, el electorado se dividió en tres claras ofertas electorales: 33,83 % para Vamos Corrientes, 32,58 % para LLA y 28,50 % para Fuerza Patria. Relegado y en un cuarto lugar quedó el candidato de Ricardo Colombi, con un exiguo 3,6 % de total de los votos.



La polarización de la elección repercutió en la provincia y demostró una vez más que todas las elecciones son diferentes. En esta oportunidad, ganó por un punto el oficialismo como muy pocas veces en una elección nacional.



Tuvimos una muy buena elección.

En Corrientes, las elecciones nacionales no son fáciles, pero en esta logramos ganar"



El gobernador Gustavo Valdés celebró la victoria en un contexto históricamente difícil para los comicios nacionales en la provincia. Enfatizó la solidez de la gestión: "Tuvimos una muy buena elección. En Corrientes, las elecciones nacionales no son fáciles, pero en esta logramos ganar. No hay posibilidades de tener futuro si no hay una base sólida. Hoy, más que nunca, estamos firmes. Apostamos al cambio y vamos a seguir acompañando los cambios nacionales".



El diputado electo Diógenes González agradeció el respaldo de los correntinos y ratificó su compromiso con la línea política de la provincia: "Corrientes ratificó este rumbo y este equipo de trabajo. Acá va este sapucay para Buenos Aires".



González destacó la jornada pacífica y reafirmó la postura provincial: "Corrientes no se doblega a guachadas como dice el gobernador. Vamos a seguir el lineamiento estratégico de nuestro líder político, Gustavo Valdés".



Desde la sede de la UCR, el gobernador electo, Juan Pablo Valdés, calificó el resultado como "muy reñido" y felicitó a Diógenes González por la difícil contienda. Extendió sus felicitaciones a todos los electos, pidiéndoles "trabajar por Corrientes con una mirada provincial".



La llegada de Virginia Gallardo a su búnker fue recibida con cánticos como "Se ve, se ve, Virginia es Milei", un festejo largamente esperado tras la derrota en las elecciones provinciales del 31 de agosto. La diputada electa de LLA se mostró optimista: "Vamos de a poco sumando un granito de arena, gente que entiende que este es el camino para el futuro de una Argentina próspera. Logramos enamorar a la gente, vamos a seguir luchando por la Argentina que queremos".



Por su parte, Rulo Hadad, de Fuerza Patria, se comprometió a ser una voz inquebrantable en defensa de sus votantes y además aseguró que va luchar por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, porque "defenderla es defender la democracia y la voluntad del pueblo".



A nivel provincial, Vamos Corrientes se impuso en Esquina, San Roque, San Martín, General Alvear, Ituzaingó, General Paz, Berón de Astrada, San Luis del Palmar e Itatí.



Virginia Gallardo, electa diputada nacional por La Libertad Avanza, ganó en Capital, Santo Tomé, San Cosme, Mercedes y Monte Caseros. El peronismo, con Rulo Hadad, se llevó la victoria en Sauce, Curuzú, Goya, Lavalle, Bella Vista, Concepción, Saladas, Empedrado, Mburucuyá y San Miguel.



El proyecto del presidente Javier Milei deberá, a partir de ahora, poner fin al "modo de guerra" confrontativo y centrar su atención en las prioridades de las provincias, buscando establecer acuerdos más amplios y un diálogo constructivo con otros sectores políticos.