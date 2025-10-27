Tras una reñida elección Cristian Olivetti triunfó en Esquina

Lunes, 27 de octubre de 2025

El candidato por el oficialismo en esa comuna logró el 39,82 % del total de los votos, mientras su principal competidor, Arnoldo Röhner, alcanzó el 38,26 %.





Cristian Olivetti se consagró como el nuevo intendente de Esquina, tras una intensa jornada electoral municipal que se celebró de manera conjunta con los comicios nacionales. Liderando la fuerza Esquina Crece, Olivetti logró imponerse al oficialismo de la coalición gobernante en la provincia.



Según los datos del escrutinio provisorio, que rondan el 95% de las mesas escrutadas, la victoria se selló con un respaldo contundente del 39,82 % de los votos. La elección se caracterizó por una alta participación cívica, con más del 70 % del padrón electoral asistiendo a las urnas, demostrando el interés de la ciudadanía de Esquina en definir su futuro político local.



El principal competidor de Olivetti, el candidato de Vamos Corrientes, Arnoldo Röhner, no pudo revertir la tendencia. Logró el 38,26 % del total de los votos.



El flamante jefe comunal tendrá el desafío de implementar la plataforma de Esquina Crece y comenzar su mandato en un contexto donde el voto fragmentado ha reconfigurado el mapa político tanto a nivel municipal como provincial.



En tercer lugar quedó Unidos con Esperanza, con el 11,85 % de los votos.



En números, Olivetti obtuvo 6667 votos contra 6493 de Röhner.



En sus redes sociales, Olivetti celebró: "¡Ganó el pueblo! Gracias a cada militante, fiscal, vecino y familia que puso el corazón en esta campaña".



"Esta victoria es de todos los que creen en una Esquina con trabajo, dignidad y futuro", agregó y remató: "Con convicción, seguimos construyendo el camino de la Esquina grande".



Al emitir su voto, por la mañana de este domingo, Olivetti habló con la prensa presente y aseguró estar "con mucha expectativa y alegría".



A su vez, Olivetti valoró que se hizo una campaña limpia en que no hubo grandes sobresaltos. Aunque reconoció que algunos candidatos no siguieron esa misma línea.



"Sin embargo, los demás candidatos fuimos muy maduros e hicimos una campaña con propuestas positivas", remarcó el actual secretario coordinador ge­neral del Municipio encabezado por el intendente Hugo Benítez, consignó Radio Dos.



Respecto del nuevo sistema de boleta única de papel, que se estrenó en las elecciones de ayer, Olivetti indicó: "Se hizo mucha docencia y la ciudadanía lo entendió muy bien. Al principio había algo de temor, pero después la gente comprendió perfectamente el sistema".



Luego, habló del desarrollo de los comicios. "La elección de intendente siempre convoca. La gente sabe que la Municipalidad es el primer lugar al que acude y por eso le da tanto valor a esta elección", indicó.



Ahora, tras el triunfo electoral, Olivetti asumirá el próximo 10 de diciembre la intendente de Esquina.



Cuando ayer se dieron a conocer los primeros resultados, la reñida elección no daba victorioso ni a Olivetti ni a Röhner, incluso todo parecía que se iba a resolver recién en el escrutinio definitivo, proceso que se iniciará en los próximos días. Pese a eso, los números finalmente favorecieron al candidato de "Esquina Crece".



En las elecciones esquinenses, además de intendente y vice, también se renovaron ayer 6 bancas titulares en el Concejo Deliberante y 4 suplencias.



Compitieron en total 5 candidatos por la intendencia. Además de Olivetti con Esquina Crece, Unidos con Esperanza y Röhner con Vamos Corrientes, estaban Cambiá por el Bienestar de Esquina y Ahora Sí.



En la fórmula, Olivetti estuvo acompañado por Ángel Piciochi como vice. La alianza está conformada por diez fuerzas, entre ellas el Par­tido Demócrata Cristiano, Renovador Federal, Libres del Sur, Frente Renovador y Proyecto Popular, entre otras.

Mientras que el frente Vamos Corrientes estaba conformado por los partidos UCR, el PRO, el Partido Liberal, el Partido Autonomista y Compromi­so Correntino, entre otros.