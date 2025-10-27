Milei se aseguró el tercio para blindar los vetos

Lunes, 27 de octubre de 2025

Con la victoria de ayer, La Libertad Avanza tendrá más allanado el camino para poder avanzar con reformas. Además, quedará más cómodo para conseguir quorum.



El país eligió ayer a quienes serán sus representantes legislativos a partir del 10 de diciembre y de esta manera se reconfigura el mapa político a nivel nacional.



Con el amplio triunfo obtenido, La Libertad Avanza (LLA) sumará una importante cantidad de diputados y senadores, una herramienta clave para hacer prosperar los proyectos de ley que planifican.



Pero uno de los detalles más importantes de este nuevo escenario será que, junto con sus aliados, LLA logra alcanzar un tercio y, de esta manera, tiene los números necesarios para blindar los vetos y evitar que se repita lo que le pasó con el financiamiento universitario, el pediátrico y la emergencia en discapacidad.



Con estos resultados, La Libertad Avanza consiguió 64 nuevos diputados, que se suman a los 29 que tenían dos años más de mandato y otros aliados como los 13 diputados del PRO.



De esa forma, el oficialismo superará largamente el tercio para que no le rechacen los vetos y queda en una posición más cómoda para acercarse al quorum.



Así, a partir del 10 de diciembre, la Cámara Baja quedará conformada de la siguiente manera: el peronismo (99), La Libertad Avanza (80), PRO (24), Provincias Unidas (8),



Encuentro Federal (8), UCR (6), Frente de Izquierda (4), UCR disidente (3) y 25 de otros partidos.



En tanto que, en Senadores, será: peronismo (28), La Libertad Avanza (18), UCR (10), PRO (6) y 10 de otros espacios políticos.



Si bien el peronismo mantendrá la primera minoría en ambas Cámaras, la contundente victoria de ayer posiciona mucho mejor al Gobierno nacional para el año que viene, especialmente con algunos proyectos como la reforma laboral, que tendrá ahora más chances de poder prosperar.



Así, LLA logra robustecer de manera determinante su poder de fuego legislativo para lo que será la segunda parte del mandato presidencial de Javier Milei.



Aun así, el Gobierno sigue obligado a buscar consensos y a mantener aliados para poder ganar batallas en el recinto. Justamente, en este escenario, Milei convocó ayer en su discurso a los gobernadores y a los legisladores de otros partidos para acordar reformas, recordando el Pacto de Mayo.