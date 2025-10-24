Detuvieron al empresario depravado Garavano

Viernes, 24 de octubre de 2025

Detuvieron a Garavano y un juez ordenó su internación psiquiátrica

El abogado defensor dijo que huyó a Brasil porque estaba amenazado y peligraba su vida. Aseguró que tuvo un episodio que obligó a su internación en aquel país. En 72 horas, un equipo médico deberá evaluarlo y saber cómo continúa la causa penal.





Tras la detención de L. Garavano, ocurrida el miércoles por la noche en la ciudad fronteriza de Paso de los Libres luego de casi dos semanas de permanecer en calidad de prófugo de la Justicia, un juez de garantías solicitó su internación inmediata en una clínica psiquiátrica. La medida se tomó a pedido del abogado del imputado y luego de que el empresario gastronómico quedara grabado en una cámara de vigilancia de un comercio céntrico de aquella ciudad mientras fotografiaba con su celular a una menor bajo la falda. "Huyó a Brasil por las amenazas que recibió, tiene antecedentes de consumo de sustancias", dijo Rodrigo Nenda, su abogado defensor.



La Policía lo localizó anoche luego de que retornara de Brasil, donde estuvo casi dos semanas oculto, según declaraciones dadas a medios capitalinos por su abogado. "Se fue a Brasil cuando comenzó a recibir amenazas por las redes sociales de que iban a atacar su negocio y a él. La intención fue ir a trabajar una temporada afuera, pero sin saber que se había iniciado un proceso judicial. Cuando esto sucedió me puse en contacto con él para organizar su vuelta y que se presente, pero sufrió un colapso psiquiátrico en Brasil y debió ser internado en una clínica. Así estuvo algunos días hasta que logró el alta médica y por eso volvió", explicó Nenda.



Una vez en territorio argentino fue arrestado y el juez de garantías Daniel Insaurralde sustituyó la detención por una medida de internación psiquiátrica urgente a pedido de la defensa de Garavano. En principio, la orden judicial es por 72 horas que vencería el sábado por la mañana, cuando será evaluado por profesionales y allí se determinarán los pasos a seguir en torno de la causa penal que existe en su contra, que por el momento "no tiene ninguna imputación, está investigado", sostuvo Nenda quien negó que se haya fugado.



Tras la medida judicial, Garavano fue internado el miércoles en una clínica privada de la ciudad de Corrientes. Cabe agregar que en la audiencia solicitada por la defensa también participó el Ministerio Público Fiscal en la figura de Facundo Sotelo que tuvo acceso a los informes médicos que acompañó la defensa del acusado. El principal investigador del caso remarcó la importancia del establecer una contención médica y que no afectará en nada el proceso judicial en su contra.



Durante la misma audiencia y a pedido de la defensa, el juez Insaurralde también aceptó levantar las medidas de detención y la alerta roja internacional dictadas para la localización de Garavano los días 13 y 16 de octubre. Nenda proveyó a la Justicia de todo el historial médico de la última semana de certificando el brote psiquiátrico y el impedimento del alta médica en Brasil durante aquel período.





PERSONAL DE LA COMISARÍA DE LA MUJER Y EL MENOR DETUVO AL ACUSADO AL LLEGAR A LIBRES.

Finalmente, el juez Daniel Insaurralde resolvió levantar las resoluciones que ordenaban la detención y la alerta roja internacional del hombre. Sustituir la detención por una medida de internación psiquiátrica ordenando su ingreso y control en un centro de salud psiquiátrico de la ciudad de Corrientes. Disponer un control policial diario para verificar la internación y conformar una comisión policial para el traslado del imputado desde Paso de los Libres. Ordenar el secuestro del teléfono celular del imputado al momento de la notificación de la medida, poniéndolo a disposición del fiscal. La medida adoptada se circunscribe estrictamente a garantizar la prosecución del proceso y avanzar en la investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal a la espera de la eventual formalización de la imputación.