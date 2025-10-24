Policías acudieron por un caso de violencia de género y encontraron marihuana

Viernes, 24 de octubre de 2025

El procedimiento fue realizado por el GRIM IV en el barrio Jardín. Los efectivos fueron alertados por una mujer que solicitaba presencia policial por agresiones de su expareja. En el patio de la vivienda hallaron plantines de marihuana.



Ayer jueves 23 de octubre, en horas del mediodía en una vivienda ubicada por calle Los Malvones, efectivos policiales dependientes del grupo GRIM IV, fueron alertados sobre una mujer que solicitaba presencia policial en su domicilio ubicado por calle Malvones, manifestando que habría sido agredida por su ex pareja.



Al llegar al domicilio, donde se entrevistaron con la víctima, se solicitó a los mismos que observaran en el interior del patio la presencia de tres plantas tipos arbustos, los cuales a simple vista se tratarían de plantines de marihuana.



Por ello, y por disposición de las autoridades judiciales se procedió al secuestro preventivo de los mismos y además se solicitó la presencia de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes efectuaron en correspondiente test orientativo el cual arrojo positivo para Cannabis-sativa.



Asimismo, continuando con las tareas correspondientes del caso, se procedió a la demora de la ex pareja de la mujer quien, junto con lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la comisaria jurisdiccional, donde se llevan adelante los tramites al respecto.