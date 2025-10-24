Científicos detectan asteroide veloz oculto por la luz del Sol

El asteroide 2025 SC79, de 700 metros, órbita más cerca del Sol que Venus y desafía los métodos tradicionales de observación.



Un nuevo hallazgo astronómico ha sorprendido a los científicos: el asteroide 2025 SC79, una roca de 700 metros de diámetro, fue detectado en la región cercana al Sol, donde la luz solar dificulta la observación. Descubierto en el Observatorio Cerro Tololo de Chile, pertenece al exclusivo grupo de asteroides Atira, que orbitan siempre dentro de la órbita terrestre.



El descubrimiento, liderado por el astrónomo Scott S. Sheppard, se realizó utilizando la Cámara de Energía Oscura durante el amanecer, aprovechando la luz tenue para captar el movimiento del objeto. Su órbita extrema, que cruza Mercurio y Venus, lo convierte en uno de los asteroides más rápidos conocidos, completando un ciclo solar en apenas 128 días.



Los asteroides crepusculares, como 2025 SC79, plantean un desafío científico y de seguridad. Aunque actualmente no representa peligro, un impacto de esta magnitud podría generar destrucción continental, alteraciones climáticas y graves consecuencias para millones de personas.



La roca espacial sobrevive a temperaturas extremas, lo que despierta interés sobre su composición y resistencia. Los astrónomos planean futuras observaciones para estudiar su densidad, origen y trayectoria, lo que aportará información crucial sobre la dinámica interna del Sistema Solar y la protección de la Tierra.



Este hallazgo subraya la necesidad de expandir la vigilancia hacia regiones cercanas al Sol, donde muchos objetos potencialmente peligrosos permanecen ocultos, obligando a los investigadores a innovar con técnicas de observación crepuscular y equipos de alta sensibilidad.