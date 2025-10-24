Camión sin frenos causó pánico y destruyó una vivienda Viernes, 24 de octubre de 2025 El vehículo, presuntamente contratado por la comuna, perdió el control y embistió dos casas. Vecinos reclaman controles.

Momentos de tensión se vivieron ayer en la ciudad de Paso de los Libres, cuando un camión volcador que habría sido contratado por la Municipalidad perdió el control y terminó impactando contra dos viviendas. Según los primeros testimonios, el vehículo habría sufrido una falla en el sistema de frenos.



El incidente ocurrió en la intersección de las calles Pago Largo y Niveyro, una zona urbana muy transitada. Vecinos del lugar relataron que el camión, de modelo antiguo y sin las luces reglamentarias, descendía por una pendiente cuando el conductor no logró detenerlo.



A pesar de los daños materiales en las viviendas, afortunadamente no se registraron víctimas ni heridos. Sin embargo, el hecho generó gran conmoción entre los residentes, que aseguran que el vehículo tampoco contaba con las placas de identificación obligatorias.



De acuerdo con versiones extraoficiales, el camión pertenecería a una empresa privada que presta servicios tercerizados al municipio. Se aguarda un informe oficial para determinar las responsabilidades.



Vecinos de la zona exigieron mayores controles sobre los vehículos contratados por la comuna, advirtiendo que la falta de mantenimiento y de medidas de seguridad podría derivar en una tragedia si no se toman medidas urgentes.



