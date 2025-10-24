Desminar Gaza llevará 30 años y enfrenta obstáculos del no permiso de Israel

Viernes, 24 de octubre de 2025

Humanity & Inclusion advierte que limpiar la Franja de explosivos sin detonar puede tardar 20-30 años, con riesgos continuos para la población.



Limpiar Gaza de artefactos explosivos sin detonar se perfila como una tarea titánica que podría extenderse entre 20 y 30 años, según especialistas de la organización humanitaria Humanity & Inclusion. El enclave, tras años de conflicto con Israel, es descrito como un “horrible campo de minas sin cartografiar”, donde ya más de 53 personas han muerto por restos de guerra.



El alto el fuego reciente ha generado expectativas de que los equipos humanitarios puedan comenzar a remover los explosivos entre los escombros de infraestructuras críticas, aunque los permisos para importar equipamiento especializado aún no han sido concedidos. Nick Orr, experto en desactivación de artefactos, advirtió que incluso una limpieza superficial será un proceso generacional, comparando la situación con la posguerra en ciudades británicas tras la Segunda Guerra Mundial.



Actualmente, los equipos humanitarios planean enfocar sus esfuerzos en hospitales, panaderías y otras infraestructuras esenciales, mientras buscan autorización para emplear métodos de neutralización que reduzcan riesgos y eviten que los explosivos sean reutilizados por grupos armados como Hamas.



La complejidad del desminado se suma a los desafíos logísticos, políticos y de seguridad, que incluyen restricciones impuestas por Israel sobre la entrada de equipos de doble uso. Los expertos advierten que sin una fuerza de seguridad temporal que proteja a los trabajadores, el avance será lento y peligroso para la población civil.



La comunidad internacional observa la situación con preocupación, mientras se busca un equilibrio entre la estabilidad política y la urgente necesidad humanitaria en un territorio marcado por años de conflicto prolongado.