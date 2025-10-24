EE.UU. respalda tregua en Gaza pero advierte sobre riesgos y desafíos

Viernes, 24 de octubre de 2025

Marco Rubio resalta avances en el alto el fuego y alerta sobre obstáculos, mientras Trump y Vance rechazan anexión de Cisjordania.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró desde Jerusalén que la administración mantiene una postura positiva respecto a la tregua en Gaza, aunque señaló que persisten obstáculos significativos para consolidar el acuerdo. La declaración se produjo tras su reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en el marco de una intensa agenda diplomática.



Rubio destacó los progresos de la última semana y subrayó la necesidad de continuar trabajando para asegurar la estabilidad en la región. La delegación estadounidense que acompaña al diplomático incluye al vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes coordinan esfuerzos con las autoridades israelíes.



Mientras se fortalecen los canales diplomáticos, la violencia persiste en Gaza. Hamas reporta violaciones del alto el fuego y al menos 85 muertos en enfrentamientos recientes, además de mantener en su poder a 13 rehenes, un factor crítico para la continuidad del acuerdo.



Paralelamente, Trump y Vance advirtieron a Israel que perdería apoyo estadounidense si avanza con la anexión de Cisjordania. La iniciativa legislativa israelí generó rechazo internacional, con críticas de más de una docena de países árabes y musulmanes, y fue catalogada como una amenaza a la tregua vigente.



En el ámbito humanitario, la OMS confirmó la situación crítica en Gaza debido a la escasez de ayuda y la inseguridad alimentaria. Los líderes estadounidenses reiteraron su compromiso con la estabilidad regional, buscando equilibrar medidas diplomáticas y la protección de civiles en la zona.