El abandono de Milei y pésimo estado de las rutas nacionales

Miércoles, 22 de octubre de 2025

"Las rutas y la inclusión son parte del país que queremos", así tituló un posteo en sus redes sociales el candidato a diputado nacional por Vamos Corrientes, Diógenes González.

En este sentido, indicó que "en Corrientes, más del 80% de las rutas nacionales están abandonadas. Son caminos rotos que se cobran vidas todos los años. No podemos seguir mirando hacia otro lado".



"Tampoco podemos aceptar el abandono que sufren las personas con discapacidad. Es urgente una reforma profunda de la Agencia Nacional de Discapacidad: con más recursos, presencia y empatía", subrayó el actual senador provincial.



"Un país federal se construye cuidando la vida, la dignidad y la igualdad de oportunidades para todos", cerró el radical.



El mensaje de González también fue propalada en una entrevista en estudio con un programa del canal La Nación+. "En Corrientes hay un 80% de rutas nacionales que están directamente detonadas, abandonadas, llevamos más de 50 muertos en los que va el año en siniestros en rutas. Lo que está pasando es una tragedia", alertó.



También habló de las personas con discapacidad: "Es intolerable que una sociedad civilizada abandone a las personas vulnerables".