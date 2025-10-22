Vischi pidió el avance de obras del puente Libres Uruguayana

El senador nacional correntino presentó un pedido de informes al Ejecutivo nacional para conocer el estado estructural los planes de mantenimiento y las obras previstas en el puente Internacional Agustín P. Justo Getúlio Vargas clave para el comercio

El senador nacional por Corrientes, Eduardo "Peteco" Vischi, presentó en la Cámara Alta un proyecto de comunicación mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional precisiones sobre la situación del puente Internacional Agustín P. Justo – Getúlio Vargas, que conecta las ciudades de Paso de los Libres y Uruguayana, Brasil.



La iniciativa del legislador correntino busca arrojar claridad sobre el estado estructural y el mantenimiento del viaducto, además de impulsar definiciones técnicas que permitan avanzar hacia una obra de modernización integral. "El proyecto busca arrojar claridad sobre el estado del puente y su mantenimiento, además de impulsar hacia adelante el proceso para realizar una obra de semejante envergadura", explicó Vischi.



El senador remarcó que tanto la Provincia de Corrientes como el municipio de Paso de los Libres están directamente afectados y podrían acelerar gestiones y soluciones concretas. "Para ello es necesario que el Estado Nacional defina, desde lo técnico, cuál será el camino", subrayó.



El pedido de informes está dirigido a la Jefatura de Gabinete de Ministros, los ministerios de Relaciones Exteriores y Economía, y los organismos competentes en materia de infraestructura vial y fronteriza. El texto abarca múltiples aspectos vinculados a la gestión y estado del puente internacional.



Entre los puntos principales, Vischi solicita información sobre el estado de la solicitud del gobierno brasileño para realizar obras de reparación y mejora, y consulta si existe disposición del Poder Ejecutivo Nacional para acompañar dichas obras en conjunto con la Provincia y el Municipio. También pide un diagnóstico técnico actualizado sobre el estado del viaducto, su mantenimiento y las intervenciones previstas, así como precisiones sobre su fuente de financiamiento.



Asimismo, el proyecto indaga si se prevé establecer un mecanismo binacional de gestión de la aduana de Paso de los Libres y cuáles son las medidas contempladas para mitigar los impactos que las obras puedan generar en el comercio exterior, el tránsito vecinal y los tiempos logísticos.



"El Puente Internacional Paso de los Libres es fundamental para la integración, el comercio y la vida cotidiana de ambas orillas. Debemos atender seriamente la solicitud de Brasil de encarar las obras necesarias para mejorar su estado, además de propiciar entendimientos que garanticen su adecuada gestión", destacó el senador correntino.



Finalmente, advirtió que el mantenimiento y la modernización del puente tienen impacto directo en la seguridad vial, la circulación de bienes estratégicos y la competitividad regional. "Debemos asegurar la continuidad, segura y eficiente, de este corredor internacional clave para la Nación", concluyó.