Golpearon a un trabajador de la DPEC durante un operativo de corte

Miércoles, 22 de octubre de 2025

El empleado cumplía una orden de servicio cuando fue agredido por un usuario y su hijo en Lavalle. El hecho quedó judicializado.



Un violento episodio sacudió ayer a la localidad correntina de Lavalle, cuando un empleado de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) fue brutalmente agredido mientras cumplía con una orden de corte de suministro eléctrico.



Según la denuncia policial, el ataque ocurrió en la intersección de las calles Papa Francisco y J.R. Vidal, donde el trabajador se disponía a colocar una escalera para realizar la tarea. En ese momento, el hijo del usuario lo empujó, provocando su caída, mientras que el padre del agresor le dio un golpe de puño en el rostro.



Todo sucedió en presencia de personal policial, lo que no impidió la violencia. Además, el empleado fue amenazado con un arrearador, según consta en el acta firmada por el jefe de la DPEC local.



Desde la empresa informaron que no se trata del primer incidente en el mismo domicilio, donde el personal ya había sido hostigado en otras ocasiones. El caso fue judicializado bajo las figuras de lesiones leves y amenazas.



El hecho generó una fuerte reacción entre los trabajadores del sector eléctrico, que exigieron mayores medidas de seguridad y respeto hacia quienes realizan tareas esenciales para garantizar el servicio en toda la provincia.