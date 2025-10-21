Un funcionario fue atropellado por una moto en pleno centro de Corrientes

Ocurrió en horas de la mañana de este martes. El peatón es el Director de Defensa al Consumidor, Orlando Seniquiel, fue trasladado al hospital Escuela.



La zona céntrica de Corrientes fue escenario de un siniestro vial, ya que un peatón terminó siendo atropellado por una motocicleta, alrededor de las 09:15 de la mañana de este martes.



El siniestro ocurrió sobre la calle 9 de Julio al 1600. Tanto el funcionario como el motociclista cayeron sobre la cinta asfáltica.



Según lo informado por la Policía, Seniquel resultó con lesiones en su rostro y en uno de sus brazos, por lo tanto debió ser trasladado en una ambulancia hacia el hospital Escuela.