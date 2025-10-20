La Justicia ordenó restablecer todas las pensiones por discapacidad

Lunes, 20 de octubre de 2025

El fallo del Juzgado Federal 2 de Catamarca extiende a todo el territorio nacional la cautelar dictada en septiembre frente a las suspensiones masivas dispuestas por la Agencia Nacional de Discapacidad.





El viernes venció el plazo del Ejecutivo para poner en funcionamiento la emergencia en Discapacidad votada por el Congreso y no lo hizo. Familiares de personas con discapacidad protestaron dentro de la Andis después de que las autoridades suspendieran una reunión.



Además, trabajadores del Hospital Garrahan hicieron el sábado una caravana desde el Congreso hasta la Quinta Presidencial de Olivos, en reclamo por la aplicación de las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario, todas aprobadas y sin cumplirse.