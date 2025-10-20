Lali Espósito cruzó a Patricia Bullrich tras sus dichos sobre el feminismo

La cantante respondió a la ministra de Seguridad luego de que responsabilizara a la lucha feminista por el aumento de la violencia de género. “No hay nada más peligroso que desde el poder se le llame revancha a los asesinatos de mujeres”, afirmó.



Lali Espósito volvió a expresar públicamente su postura sobre temas sociales y políticos. En esta ocasión, la cantante respondió con dureza a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, tras sus polémicas declaraciones en las que vinculó al movimiento feminista con el aumento de la violencia contra las mujeres.



Durante una entrevista en el canal de streaming Carajo, Bullrich afirmó: “Si lo que vos hacés es generar una idea de que estás empoderada y sos capaz de pisotear a cualquiera, sea hombre, tu padre o tu madre; si a alguien lo pisoteás, finalmente lo que termina pasando es que te viene en contra”. Además, agregó: “El desequilibrio que se generó con el feminismo extremo lleva a situaciones donde la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica”.



Las declaraciones generaron una fuerte repercusión en redes sociales y entre figuras del espectáculo. Desde el escenario de su show en Neuquén, Lali Espósito decidió responder a los dichos de la funcionaria antes de interpretar su tema “Soy”, haciendo referencia también al transfemicidio de Azul Semeñenko, una mujer trans asesinada en la provincia.



“Esta vez me pareció importante poder expresar algo… para abrazar a la comunidad LGBT y sentir que nos empoderamos”, dijo la artista, y agregó: “Me parece que no hay nada más peligroso que desde el poder se le llame revancha a los asesinatos de mujeres. Me parece una aberración”.