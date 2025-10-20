Encontraron muerto al investigador del Conicet desaparecido en Alemania

Lunes, 20 de octubre de 2025

La víctima era un investigador del Conicet oriundo de la provincia de Córdoba que había viajado a la ciudad alemana de Karlsruhe, el sur de este país, cerca de la frontera con Francia y a menos de 100 kilómetros de Estrasburgo.



El científico argentino que era intensamente buscando en Alemania, Alejandro Matías Fracaroli, fue encontrado muerto este domingo, de acuerdo a lo que informó la policía local. El hombre de 44 años era intensamente buscado desde el lunes pasado, cuando se había cortado toda comunicación.



Según informó la agencia de noticias EFE, el cuerpo de Fracaroli fue hallado a las 12.15 hora local en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, dentro de un arroyo. Todo fue confirmado en un comunicado de la Policía alemana, que señaló como hipótesis principal un accidente: de acuerdo a las autoridades, el investigador habría caído por causas aún no fueron determinadas y se habría ahogado. Las circunstancias del suceso se encuentran bajo investigación.