 
Lunes, 20 de Octubre de 2025 | Corrientes - Argentina
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
Portada
Política
Información General
Policial
Deportes
Nacional
Internacional
Astros
Eros
Info+Música
 
 
Caen 23 gendarmes en Córdoba por cobrar coimas millonarias a camioneros
Lunes, 20 de octubre de 2025
Los agentes están acusados de integrar una red que pedía sobornos de hasta $600.000 para liberar controles en rutas provinciales.
Un escándalo de corrupción golpea a la Gendarmería Nacional en Córdoba. Veintitrés agentes fueron detenidos acusados de integrar una red que cobraba coimas a camioneros a cambio de permitirles continuar sus viajes sin sanciones. La investigación, dirigida por la Fiscalía Federal de Río Cuarto, destapó una trama que se extendía a varias provincias.

Según las primeras pesquisas, los gendarmes detenían a los choferes con supuestas irregularidades en la documentación y les exigían pagos que iban desde $50.000 hasta $600.000. Las sumas se abonaban en efectivo o mediante transferencias a cuentas de terceros que actuaban como intermediarios.

El operativo incluyó más de veinte allanamientos simultáneos en localidades cordobesas como Sampacho y Holmberg, y en provincias como Santa Fe, Catamarca y Salta. Entre los implicados figura la jefa de seccional, Analía Galian, una de las principales sospechadas de coordinar el circuito de recaudación.

De los 23 gendarmes involucrados, 13 fueron trasladados a la cárcel de Bouwer, mientras que el resto cumple arresto domiciliario. La Justicia los investiga por asociación ilícita, abuso de autoridad y exacciones ilegales.

Los investigadores no descartan nuevas detenciones ni cambios en la estructura de la fuerza, ya que la red habría operado de manera organizada entre mediados de 2024 y septiembre de 2025, alternando turnos y compartiendo los montos recaudados entre los implicados.
     
 
 

© Copyright 2015
www.informecorrientes.com | All rights reserved
Corrientes - Argentina
@informecorrientes.com
 