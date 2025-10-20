Caen 23 gendarmes en Córdoba por cobrar coimas millonarias a camioneros

Lunes, 20 de octubre de 2025

Los agentes están acusados de integrar una red que pedía sobornos de hasta $600.000 para liberar controles en rutas provinciales.

Un escándalo de corrupción golpea a la Gendarmería Nacional en Córdoba. Veintitrés agentes fueron detenidos acusados de integrar una red que cobraba coimas a camioneros a cambio de permitirles continuar sus viajes sin sanciones. La investigación, dirigida por la Fiscalía Federal de Río Cuarto, destapó una trama que se extendía a varias provincias.



Según las primeras pesquisas, los gendarmes detenían a los choferes con supuestas irregularidades en la documentación y les exigían pagos que iban desde $50.000 hasta $600.000. Las sumas se abonaban en efectivo o mediante transferencias a cuentas de terceros que actuaban como intermediarios.



El operativo incluyó más de veinte allanamientos simultáneos en localidades cordobesas como Sampacho y Holmberg, y en provincias como Santa Fe, Catamarca y Salta. Entre los implicados figura la jefa de seccional, Analía Galian, una de las principales sospechadas de coordinar el circuito de recaudación.



De los 23 gendarmes involucrados, 13 fueron trasladados a la cárcel de Bouwer, mientras que el resto cumple arresto domiciliario. La Justicia los investiga por asociación ilícita, abuso de autoridad y exacciones ilegales.



Los investigadores no descartan nuevas detenciones ni cambios en la estructura de la fuerza, ya que la red habría operado de manera organizada entre mediados de 2024 y septiembre de 2025, alternando turnos y compartiendo los montos recaudados entre los implicados.