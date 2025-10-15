Papelón de Virgina Gallardo "antes de Milei había 56 milllones de pobres"

La vedette, bailarina carnavalera y primera candidata a diputada nacional por Corrientes de La Libertad Avanza fue foco de burla en las redes sociales. Ella se hizo viral por demostrar desconocimiento de la realidad Argentina en una entrevista radial



Al ser consultada por el conductor, acerca de la existencia de 20 millones de pobres en el país, contestó: "Hay 35 y antes había 56, esa es la política que yo hago, no me vengan a correr con la geografía". Luego, sinceró su desconocimiento al ser consultada por la situación económica: "Por lo pronto veo los números del día de hoy, ya mañana no sabemos en este país", dijo. Sus dichos, rápidamente, generaron memes y burlas en las redes sociales.