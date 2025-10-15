Provincias Unidas se encontraron en Buenos Aires defendiendo a todo el país

Miércoles, 15 de octubre de 2025

Un nuevo encuentro para consolidarse como una alternativa a la polarización electoral y de cara al 2027, los gobernadores de Provincias Unidas realizarán en Buenos Aires un acto este miércoles por la tarde.



En el estadio de Obras Sanitarias estarán Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Nacho Torres (Chubut). Se espera que los mandatarios participen de un conservatorio donde expondrán sobre una alternativa federal.