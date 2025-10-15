Más de 29.000 jóvenes podrán votar este 26 de octubre

Miércoles, 15 de octubre de 2025

La cantidad de votantes menores de 17 años aumentó levemente en la provincia. Corrientes es la tercera del NEA con menor cantidad de electores en esta franja etaria y representa el 3,1% del padrón general en la jurisdicción.





Son más de 29.000 los jóvenes que estarán en condiciones de concurrir a los centros de votación para emitir su sufragio este 26 de octubre. En el Nordeste Argentino, Corrientes es la tercera provincia con menor cantidad de electores de 16 y 17 años.



De acuerdo con datos de la Cámara Nacional Electoral, en la jurisdicción subnacional hay 29.715 jóvenes de 16 y 17 años en condiciones de votar en los comicios nacionales de medio término. Los argentinos elegirán representación en el Congreso de la Nación y en el caso de Corrientes están en juego tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.



Del total de jóvenes electores, prácticamente la mitad son varones y la otra mitad mujeres. En el caso de estas últimas se contabilizan 14.805 y de los primeros, 14.909, por lo cual no se observan grandes diferencias en cuanto a cantidad. En tanto uno se inscribió como no binario.



En el Nordeste Argentino, Corrientes es la tercera con menor cantidad de votantes de dicha franja etaria. Misiones es la provincia con mayor número de jóvenes electores, con 37.953. Lo sigue Chaco, con 31.737. Por lejos se encuentra última Formosa ya que la cantidad de personas de dicha edad que podrán acercarse a emitir su voto son 17.895, una de las cifras más bajas incluso a nivel país.



Como es de esperarse la provincia de Buenos Aires es la jurisdicción con la mayor cantidad de jóvenes electores ya que es el distrito con mayor población del país. En general representa prácticamente el 40% del padrón electoral. Y, en el caso de los menores que podrán sufragar, son 435.329.



Este número significa el 38,2% del padrón electoral de jóvenes votantes y es uno de los perfiles a los cuales el oficialismo nacional aspira convencer en los boxes. Corrientes, por su parte, sólo representa el 2,6% de este total.



La segunda provincia con mayor cantidad es Córdoba que registra 93.713 personas menores de 17 que pueden concurrir a las urnas. En tercer lugar se encuentra Santa Fe, con 82.577. Lo sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 58.149.



Si bien Corrientes representa el 2,6% del padrón electoral total de jóvenes electores, su participación en lo que respecta al padrón electoral en la provincia es notable, ya que significa el 3,1% del total de personas de todas las edades en condiciones de votar en la provincia.



En relación con las elecciones presidenciales en la jurisdicción aumentó la cantidad de jóvenes votantes un 3,1%, ya que se incorporaron 921 al padrón. Entonces la concurrencia fue del 75,5%, una cifra elevada si se tiene en cuenta que el voto es optativo y no obligatorio para los jóvenes de 16 y 17 años.



Boleta Única de Papel

La Junta Electoral Nacional Distrito Corrientes realizará una capacitación a la prensa sobre la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), sistema de votación que se utilizará por primera vez en la provincia este 26 de octubre. La actividad será este jueves a las 10:30 en el Salón Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE en Salta 459.