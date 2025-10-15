La plaza MERCOSUR fue habilitada en el barrio 17 de Agosto

Miércoles, 15 de octubre de 2025

Se realizaron múltiples trabajos de ordenamiento y modernización en su infraestructura. También agregaron juegos infantiles de jerarquía e inclusivos, una plaza blanda y se reequipó el gimnasio urbano.





En la mañana de ayer quedó inaugurada la Plaza del MERCOSUR ubicada en el barrio 17 de Agosto de esta capital. El gobernador Gustavo Valdés y el intendente Eduardo Tassano cortaron la cinta en el renovado paseo público.



Antes de la remodelación, este espacio era muy visitado por los vecinos de la zona. Ahora con las reformas realizadas seguramente ganará presencia de familias enteras. Como ocurrió con la mayoría de las plazas y paseos renovados, las plazas blandas para los niños ganaron terreno.



Este paseo también fue pensado para que los más pequeños puedan disfrutar. "Trabajamos mucho en la revalorización de los espacios públicos que son para los vecinos y dan identidad; que lo disfruten", dijo el Intendente tras inaugurar las obras junto con el Gobernador. En el lugar se ordenó el comercio y se estableció un polo gastronómico. También renovaron equipamientos para promover hábitos saludables y brindar mayor seguridad y comodidad a los vecinos.



El acto estuvo encabezado por el gobernador Gustavo Valdés y el intendente Eduardo Tassano, quienes volvieron a remarcar los beneficios para la ciudad generados por el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio desplegado a lo largo de estos dos períodos consecutivos de gestiones gubernamentales que concluirán en diciembre.



"Trabajamos mucho en la revalorización de los espacios públicos que son para los vecinos y dan identidad; que lo disfruten", acentuó Tassano tras el acto inaugural en calles Milán y Lavalle.



En la plaza MERCOSUR del populoso barrio 17 de Agosto, se realizaron múltiples trabajos de ordenamiento y modernización en su infraestructura a la vez que se agregaron juegos infantiles de jerarquía e inclusivos, una plaza blanda y se reequipó el gimnasio urbano existente en la zona, entre otras transformaciones.





Asimismo, en un sector del espacio verde se conformó un polo gastronómico con foodtrucks, en una planificación similar a la instrumentada en la costanera correntina.



También se trabajó en un renovado sistema de energía eléctrica, red de agua potable y desagües cloacales y pluviales.



Además, se amplió el arbolado de la plaza. Se colocó un nuevo sistema de cestos de residuos y se renovaron los baños públicos.



La labor incluyó mejoras en senderos peatonales, veredas inclusivas con losetas podotáctiles, rampas y nueva iluminación sectorizada led, cestos diferenciados, mesas y bancos para el disfrute y confort de los vecinos.



Obras para la comunidad

"Está inauguración forma parte de uno de los espacios más importantes de la ciudad", resaltó el Intendente y al respecto recordó: "Este año nos propusimos trabajar en diez espacios públicos y lo pudimos concretar".



A su vez, indicó que en la ciudad se modernizaron más de 250 espacios públicos donde se apuntó a las obras en los barrios mejorando la conectividad y la iluminación general.



Por su parte, el secretario de Infraestructura municipal, Mathias Cabrera, resaltó la importancia de la obra que representa "una transformación integral que abarca 33.000 metros cuadrados, donde las mejoras incluyen un abanico de implementaciones esenciales y de jerarquía", valoró.



En ese sentido, el funcionario instó a los vecinos a "disfrutar y cuidar el espacio que es de todos".