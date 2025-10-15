Egipto impulsa comité de tecnócratas para su administración

Un equipo de 15 expertos administrará la Franja de Gaza tras el alto el fuego, con supervisión internacional liderada por Donald Trump.

Egipto anunció la formación de un comité de 15 tecnócratas encargado de administrar Gaza tras el reciente alto el fuego entre Israel y Hamas. El grupo, aprobado por todas las facciones palestinas, coordinará la recuperación civil y humanitaria bajo la supervisión de un Consejo de Paz encabezado por Donald Trump.



El canciller egipcio, Badr Abdelatty, detalló que Hamas apoyará el plan sin involucrarse directamente en la administración, asegurando únicamente la aceptación del comité y la continuidad de los servicios esenciales. Israel, por su parte, deberá facilitar la retirada de sus fuerzas para permitir la operación del equipo y la llegada de ayuda humanitaria.



Como parte del despliegue, más de 100 funcionarios palestinos y de seguridad se integrarán para reabrir el paso fronterizo de Rafah, habilitando la entrada de camiones con suministros, maquinaria pesada y la reactivación de servicios básicos en la zona.



El comité trabajará en estrecha coordinación con organismos internacionales y humanitarios para garantizar la eficiencia de los recursos y la transparencia en la reconstrucción. Abdelatty destacó que una cumbre internacional con apoyo de Alemania y Estados Unidos definirá los mecanismos de financiamiento y supervisión de las obras.



La medida representa un paso clave en la estabilización de Gaza, tras meses de conflicto, y busca asegurar la distribución continua de alimentos, medicinas y servicios críticos, mientras se restablece la vida cotidiana de los habitantes bajo control civil temporal.



