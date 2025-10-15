Una correntina Campeona del Panamericana y rumbo al mundial

Miércoles, 15 de octubre de 2025

La deportista brilló en tres disciplinas de artes marciales. Su desempeño le abrió el camino hacia la próxima cita mundial.



Rocío Lizardia se consagró campeona panamericana esta semana en las categorías Sparring, Stick Sparring y Armas, además de obtener el subcampeonato en Formas. La competencia reunió a representantes de distintos países del continente.



Con este resultado, Lizardia no solo alcanzó el título continental sino también la clasificación directa al Mundial 2026, donde representará a la Argentina en Taekwondo. Desde la Secretaría de Deportes de Corrientes felicitaron su desempeño y destacaron su constancia en la preparación previa al torneo.