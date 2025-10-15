Imputaron a Ciaccio por el femicidio de Camila González

Miércoles, 15 de octubre de 2025

Le dictaron prisión preventiva por 30 días, en los que la fiscal deberá reforzar el caudal probatorio en contra del acusado. Esperan realizar Cámara Gesell al menor de diez años, hijo de la víctima, considerado clave en la investigación.



El lunes a última hora, la jefa de la Unidad de Investigaciones Concretas N°1, Lucrecia Troia, presentó la imputación formal contra L. L. Ciaccio por el homicidio de Camila González, ocurrido la tarde del viernes cuando la joven se precipitó desde el balcón de su departamento ubicado en el sexto piso del edificio de calle San Martín al 338 de la capital correntina. Los testimonios de las amigas, la expareja y los mensajes de celular, sumados a los informes preliminares de la autopsia, terminaron por cerrar la acusación. La Justicia ordenó además la prisión preventiva por 30 días para el bonaerense detenido desde la misma tarde del hecho.



Según confirmó ayer la propia titular de la UFIC 1 de la capital correntina, la carátula del caso es por "homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género". Los plazos para la investigación siguen corriendo y ahora la fiscal del caso ganó 30 días más para poder reunir todas las evidencias y pedir luego un aplazamiento de la prisión preventiva, incluso hasta la fecha del juicio, evitando así que Ciaccio pueda salir y hasta incluso fugarse, uno de los mayores temores de los familiares de Camila González. La medida de coerción fue dictada por el juez de Garantías Oscar Dubrez que entiende en la causa.



Fuentes judiciales indicaron a diario época que fueron cruciales las presentaciones espontáneas de Benjamín, la última pareja de Camila y con quien compartió lo que ella llamaba como un "hostigamiento constante" por parte del trabajador de una empresa de salud bonaerense. La fiscal confirmó que Ciaccio no es médico, sino que trabaja para una empresa privada de salud. El sujeto viajó desde Bahía Blanca hasta Corrientes sin previo aviso, luego de enterarse que tras su ruptura la joven estaba comenzando una nueva relación amorosa.



La pieza clave

Para todo el entorno de la investigación una de las piezas claves del hecho sin dudas es el hijo de Camila. El niño de diez años estaba presente en el departamento el viernes por la tarde cuando llegó Ciaccio y mantuvo una fuerte discusión con su expareja. Pero según refieren los informantes, el menor se encontraba dentro de la habitación adonde su madre lo había mandado cuando notó el grado de exaltación que traía el hombre.



Se prevé que en los próximos días la Justicia requiera la realización de la Cámara Gesell. Esperan que allí el menor pueda relatar todo lo que vio y escuchó antes del desenlace fatal de su madre. Según la fiscal Troia "lo más importante ahora es resguardar la integridad del menor, su salud psicofísica". El chico quedó en guarda legal de familiares maternos.



Otra prueba fundamental son los múltiples mensajes de texto y audio que Camila le envió a algunas de sus amigas el jueves por la noche y el viernes por la mañana tras el incidente ocurrido en su departamento, cuando su ex se presentó alrededor de las 21:30 del día previo al homicidio, mientras la joven estaba cenando con su hijo y Benjamín, su actual pareja. Esto le dio la pauta a la fiscal de que verdaderamente Camila venía sufriendo de hostigamiento y mucha violencia por parte de su anterior pareja. Esto sumado a los mensajes que revelaban pormenores de su viaje a Bahía Blanca el año pasado, donde convivió solo unos meses con el imputado y luego se volvió por el clima virulento y "supertóxico", tal como lo describió la propia víctima, en el que había caído la relación



Los peritos también pudieron obtener las cámaras de vigilancia del hall de entrada al edificio Monte Carlo, donde vivía Camila y donde ocurrieron todos los hechos, logrando constatar el horario exacto de ingreso de acusado del crimen. Por el momento Ciaccio está detenido y alojado en una dependencia capitalina, mientras avance la investigación en su contra.