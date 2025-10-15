El ministro de Seguridad de Entre Ríos afirmó que el remisero Martín Palacios fue asesinado

El cadáver, encontrado decapitado y sin brazos, fue identificado como Martín Palacio. La Justicia investiga su vínculo con Pablo Laurta.

La Justicia de Entre Ríos confirmó que el cuerpo hallado días atrás pertenece a Martín Sebastián Palacio, el remisero que trasladó a Pablo Laurta, acusado del doble femicidio que conmocionó al país. El hallazgo, ocurrido en una zona rural de Yeruá, cerca de Concordia, revela detalles escalofriantes: el cuerpo fue encontrado sin cabeza ni brazos, lo que demoró su identificación.



El ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, había anticipado que “en un 99% se trataba de Palacio”, y finalmente la Policía Científica corroboró la identidad a partir de los tatuajes del torso. Su vehículo, un Toyota Corolla, fue hallado incendiado a pocos kilómetros del lugar, una evidencia clave que une el crimen con Laurta.



El acusado fue detenido en Gualeguaychú cuando intentaba cruzar a Uruguay junto a su hijo de cinco años. Las cámaras de seguridad y el seguimiento de su recorrido permitieron reconstruir sus movimientos y confirmar que él fue el último en ver con vida al remisero.



Según testigos, Laurta descendió solo del vehículo, lo roció con combustible y lo prendió fuego antes de alejarse a pie por un campo privado. Un video difundido recientemente muestra el encuentro entre ambos hombres, saludándose de manera familiar, lo que refuerza la hipótesis de que se conocían previamente.



Los investigadores intentan ahora determinar cuál fue el rol exacto del remisero en la huida del acusado y si su muerte fue planificada para eliminar un posible testigo. El caso suma así un nuevo capítulo de horror a una trama criminal que estremece a Entre Ríos y al país entero.